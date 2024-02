Schillaci | ' estratti cannabis usati come novel food | non autorizzati'

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - "Nel settore degli integratori alimentari, si è riscontato l'uso,nuovo alimento, divegetali disativa L., titolati in cannabidiolo (Cbd), nonall'impiego ai sensi del regolamento sui ''". Lo ha evidenziato il ministro

Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - "Nel settore degli integratori alimentari, si è riscontato l'uso, come nuovo alimento, di estratti vegetali di ... (liberoquotidiano)

Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - "Nel settore degli integratori alimentari, si è riscontato l'uso, come nuovo alimento, di estratti vegetali di ... ()

di estratti vegetali di Cannabis sativa L., titolati in cannabidiolo (Cbd), non autorizzati all'impiego ai sensi del regolamento sui 'novel food'". Lo ha evidenziato il ministro della Salute Orazio ...