Schillaci | ' criticità per mercurio e cadmio nel settore ittico'

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - In materia di contaminanti, il ministero della Salute "predispone un piano nazionale di durata pluriennale per coordinare le verifiche concernenti i contaminanti agricoli e le tossine vegetali negli alimenti. Nel 2022 sono stati effettuati in totale 13.430 campioni. Le non conformità riscontrate hanno riguardato in totale 38 campioni. Di rilievo permane larelativa alla positività pernel(specie predatrici), interessato anche da possibili contaminazioni da(molluschi cefalopodi), come confermato dalle allerte". Così il ministro della Salute Orazio, nell'audizione alla Camera davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ...