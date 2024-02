Scherma | Maria Roberta Casale del Cus Catania convocata in nazionale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 “Sono felicissima. Sarà un’esperienza stupenda ed emozionante. Ho lavorato tanto per arrivare a questo risultato. Un ulteriore passo avanti verso nuovi obiettivi”. Così(classe 2008) tesserata al Cusdal 2016, esprime la sua gioia dopo aver appreso d’essere stataper rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Cadetti e Giovani che si disputeranno in “casa”, a Napoli, dal 22 al 29 febbraio. Per la cusina – non nuova a queste convocazioni visto che lo scorso anno per la prima volta, era stata scelta per partecipare ai Campionati del Mediterraneo U15/U17 di Zagabria -, è arrivata nuovamente la chiamata del Tecnico delladi spada, che l’ha selezionata insieme alle altre quattro schermitrici italiane ...