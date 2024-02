Scendono dall' auto e fanno a cazzotti | poi arriva il Tir | il video choc della rissa nel Milanese | Guarda

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una lite che ha sfiorato la tragedia quella avvenuta a Trezzano sul Naviglio, nel. Protagonisti duemobilisti ripresi da un terzo guidatore, il cuiè stato poi diffusoa pagina Welcome to favelas. Nel filmato si vede uno dei duemobilisti coinvolti accanto all'del contendente un attimo primazuffa. Poi eccoli presia contesa. Al punto che, a suon die spintoni, non si sono resi conto che si sono ritrovati nella corsia opposta. Questa non è libera. Anzi, come si vede nel, sta sopraggiungendo un tir. A quel punto i due, all'ultimo momento, sono riusciti a evitare di essere investiti dal camion. Ma nonostante il rischio corso, hanno continuato la loro ...

Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 Non è la prima volta che succede sulle piste da sci del Trentino (ma accade anche altrove) e forse non sarà ... (dayitalianews)

Quindi ad esempio per l'addizionale comunale, per i pensionati residenti nelle città in cui è aumentata da quest'anno, vedranno un aggravio sulle pensioni, che le farà scendere, a partire dalla ...Torna la Champions League e alle 21 tocca al Real Madrid. I blancos scendono in campo per l`andata degli ottavi di finale e fanno visita al Lipsia. Tante defezioni pe.VALLE DI SCALVE . L’uomo si trovava nella zona ai piedi del Monte Ferrante, fuori dal tracciato delle piste. Non ha riportato ferite. Il Soccorso alpino: «Prestare la massima attenzione».