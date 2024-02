Scende in campo la lista di Italia Viva | Pronti alla sfida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) In vista delle prossime elezioni amministrative del 2024,Pontassieve annuncia l’intenzione di parteciparvi, presentando propri candidati ed un programma specifico. A comunicarlo sono i rappresentanti del partito a Pontassieve Massimo Calamai, Silvia Colombo e Luigi Fantini. "Siamo consapevoli - dicono i tre esponenti di Iv - che il percorso che intendiamo intraprendere non sarà privo di sfide. Ma forti dei risultati ottenuti e graziefiducia accordataci dai nostri concittadini nelle passate elezioni lavoreremo instancabilmente per migliorare Pontassieve. Siamo inoltre convinti che il coinvolgimento diretto dei cittadini, delle associazioni, degli imprenditori, dei commercianti e degli artigiani nella vita politica locale sia fondamentale per costruire una comunità forte, unita e partecipe. In tutto questo - ...