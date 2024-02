Scartato dalla Cia | chi è davvero il giornalista Usa che ha intervistato Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per quella controversa quanto, diciamolo, noiosa intervista a, a Tucker Carlson sono state assestati alcuni dei peggiori insulti che unpuò ricevere, da serial killer dell'onorata professione (Repubblica) a utile idiota del nemico (Financial Times). Quasi complimenti per l'ex stella di Fox News che già agli albori della sua carriera, quando conduceva la trasmissione Firefox sulla Cnn, era il 2004, gli era stata appiccicata addosso dal noto conduttore comico Jon Stewart quell'etichetta di «dick» («cazzone» diremmo noi) che mai si scrollò di dosso, e più avanti, all'apice del suo successo, quella di «manipolatore figlio di put***a» del deputato repubblicano antitrumpista Adam Kinzinger. Eppure, prima del grande salto alla tv - che definì economicamente necessario «quando ci si riproduce così tanto» (aveva già 4 figli) -, Tucker si era ...