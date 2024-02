Sassuolo | Carnevali conferma mister Dionisi | Abbiamo un buon allenatore | avanti con lui

(Di martedì 13 febbraio 2024) di Stefano Foglianicon Alessio. Alla montagna serve sempre il topolino, dice il proverbio, albasta ladi Giovanni, amministratore delegato neroverde, che chiude – almeno fino alla prossima puntata – la questione. Detto che il tema della permanenza del tecnico amiatino sulla panchina neroverde ultimamente ha tenuto inevitabilmente banco – i nomi di Grosso, Ballardini e Oddo si sono rincorsi, e si rincorreranno ancora – resta da aggiungere come il dirigente milanese ieri a margine dell’assemblea di Lega abbia fatto, per quanto servisse, chiarezza. "– ha detto – non è mai stato in discussione: da un mese se ne parla, ma dal nostro punto di vista non è mai cambiato nulla". Circostanza ...

Che Sassuolo troveremo contro il Toro Berardo starà fuori ancora per un mese, ma in compenso torna dalla squalifica Matheus Henrique, mentre potrebbe debuttare subito Kumbulla. Dionisi ...Non riesce a decollare definitivamente la stagione del Sassuolo, con l'AD Giovanni Carnevali che ha comunque quest'oggi - lunedì 12 febbraio - confermato la ...Nessuno scossone in corso in casa Sassuolo. Alessio Dionisi rimane al suo posto dopo il pareggio ottenuto contro il Torino. La squadra non ha fatto importanti passi in avanti dopo aver preso un punto.