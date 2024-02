Sarri | «Dobbiamo tornare a divertirci in campo | con tutte le nostre responsabilità»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Maurizio, allenatore della Lazio, presenta in conferenza stampa il match di Champions League contro il Bayern Monaco. Domani la squadra diospita i bavaresi di Tuchel per l’andata degli ottavi di finale di Champions. Le parole diCome può una missione impossibile diventare possibile? «Pensando che non sia impossibile, altrimenti nella nostra testa siamo già sconfitti. Loro ci arrivano da favoriti, noi ciandare con entusiasmo perché è una partita bella da vivere, andare con fiducia perché magari sono davvero molto più forti ma bisogna avere la fiducia di provarci a tutti i costi. Una bella faccia tosta, senza secondi pensieri. Sulla carta sono favoriti, vediamo il».sulla leggerezza ritrovata in: «Alla fine i momenti di ...

Sarri ha presentato la sfida contro il Bayern Monaco , valida per l'andata degli ottavi di Champions League, in conferenza stampa.Continua a leggere (fanpage)

Alessandro Magro, coach della Germani, fa il punto in vista della Final Eight di Coppa Italia di basket che comincia domani, mercoledì 14 febbr ...Conferenza stampa Sarri : «Gara da vivere con entusiasmo, serve faccia tosta. Infortunati Zaccagni ha dolore, gli altri…» ...Nel frattempo, per presentare Lazio-Bayern Monaco, Sarri è intervenuto in conferenza stampa riparendo dalle difficoltà di domani sera: “Dobbiamo pensare che non sia impossibile, altrimenti siamo già ...