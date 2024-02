“Sapete perché è uscito Vittorio?” Grande Fratello | Beatrice decide di parlare e distrugge la casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024)Menozzi è l’eliminato della puntata delandata in onda lunedì 12 febbraio 2024. Il modello era finito al televoto insieme all’attriceLuzzi, a Federico Massaro e Stefano Miele, punito dal GF per aver fatto una rivelazione che riguardava un televoto tra Anita edi qualche mese fa, cosa che in realtà era stata detta anche da Alfonso Signorini in diretta. Dopo una settimana il modello ha dovuto abbandonare ladel. A risultare la più votata è stata come sempreLuzzi con 30% dei voti, poi Federico Massaro con il 29% dei voti, Stefano Miele con il 21% dei voti.ha ottenuto il 20% dei voti e ha dovuto lasciare il reality show condotto da ...