Sant’Antimo | maltrattamenti in famiglia | Carabinieri arrestano una 28enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Adella sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestato perinunaincensurata. E’ pomeriggio e al 112 arriva una richiesta di aiuto per una lite in. Quando iarrivano sul posto, però, la richiesta di aiuto proviene da un altro appartamento e non da quello segnalato. Al suo interno un uomo e i suoi due figli di 9 e 6 anni che raccontano ai militari cosa fosse appena accaduto. Padre e bambini sono scappati di casa per sfuggire alla moglie e madre. La donna, armata di forbici, aveva rincorso i propri cari fino al cortile condominiale. L’ira della 29enne causata dai bambini che avevano osato riferire al padre che la loro mamma li aveva lasciati soli durante la mattinata ...