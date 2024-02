Sanremo | lo sfogo di Geolier | “Basta odio Angelina Mango ha meritato la vittoria”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024)torna a Napoli è viene accolto da una folla in festa. Un’ondata di affetto che però è stata un po’ macchiata dai troppi commenti didiffusi sui social da chi non ha accettato il suo secondo posto a. Per questo l’artista ha voluto fare delle precisazioni in un video diffuso sui social: “Ci sono dei filmati dove io festeggio saltellando al ritmo del coro: ‘Chi non salta,è’. Non è vero. Il coro diceva ‘Chi non salta, juventino è’, e io non lo sono, sono napoletano”. Il rapper che si è classificato secondo al Festival diha invitato tutti ad abbassare i toni sui social: “La musica è unione, non è divisione. Pensate solo che due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana. Togliete l’che non c’è, il vincitore merita sempre e in ...