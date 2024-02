Sanremo | Lino Banfi non ride mai durante la finale | “Che ca**o ho capito? Niente”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Moltissimi vip e volti dello spettacolo hanno assistito alla seratadel Festival didirettamente dal teatro Ariston. Tra questi c’era anche. Il popolarissimo comico pugliese è finito però suo malgrado al centro di un ‘mistero’ diventato virale sui social nelle ultime ore. In molti infatti si chiedono perché, seduto accanto a Mara Venier e Alberto Matano, non rida maitutta la serata. Ma è lui stesso a svelare il mistero, ospite proprio della Venier a Domenica In.Leggi anche:2024, la mamma di Giogiò contro Geolier: “Ingiusto premiare lui e non mio figlio”spiega tutto a Mara Venier “Io ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti. – spiega ...

Nella serata finale di Sanremo in prima fila era seduto Lino Banfi che però non ha mai riso . A rivelarne il motivo è stato proprio lui L'articolo ... (novella2000)

Sanremo 2024 passerà Alla storia per tanti motivi. Come ultimo Festival di Amadeus e Fiorello, per esempio, ma anche per i numeri da record, le ... (caffeinamagazine)

Sanremo 2024, la serata finale con Amadeus e Fiorello è stata un successo di pubblico in televisione. Ma al teatro Ariston qualcuno sembrava non essersi affatto divertito. Questo ...La recente dichiarazione della cantante sarda Manuela Mameli riguardante la partecipazione dei Tenores di Bitti al Festival di Sanremo ha suscitato forte apprezzamento. L’artista ha sottolineato non s ...Lino Banfi diventa un meme a Sanremo 2024 e sbotta a Domenica In (Adnkronos) - Lino Banfi, in prima fila al teatro Ariston nella serata finale del… Leggi ...