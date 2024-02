Sanremo | Annalisa commenta il momento della consegna del premio ad Angelina Mango | “Non ero triste come sembrava da quei due secondi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Chi entra Papa esce Cardinale. E così, favorita per la vittoria del Festival di Saremo, ha conquistato il terzo posto. Molti i messaggi delusi dei fan che speravano conquistasse il trofeo a coronare un anno di successi, dopo un’infilata di hit che l’ha portata ai primi posti delle classifiche. E la cantante è stata raggiunta da Striscia la Notizia per l’immancabiledel Tapiro D’Oro. “Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…”, ha detto a Valerio Staffelli.ha ancheto il video che gira sui social dove si vede la sua faccia nelin cui Amadeus proclama la vincitrice. Una faccia che non sembra proprio il ritrattogioia: “Non ero ...