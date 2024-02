Sanremo | Amadeus rifiuta la proposta per la conduzione nel 2025 | “Ho altri progetti”

Amadeus rifiuta ufficialmente Sanremo 2025 : " sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l'Ad del desiderio di farci ... (fanpage)

Neanche il tempo di riabituarsi a ritmi normali e a palinsesti tv regolari, che il Festival di Sanremo torna a far parlare di sé. Se davvero, ... (funweek)

E già si pensa al prossimo Sanremo . La 74esima edizione del Festival si è appena conclusa ma il pensiero, e le indiscrezioni, vanno già tutte in ... (caffeinamagazine)

Amadeus - Fiorello : i 5 anni di Sanremo che ci meritavamo

E così archiviamo anche la settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana. In bocca un sapore dolceamaro. Dolce per via di tutto ... (bergamonews)