Sanremo abolisca il televoto

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non sono mai stato un fan di Geolier, e probabilmente non lo sarò mai. Anzi, appena una settimana or sono ne ignoravo totalmente l’esistenza. Lo ammetto. Al contrario, conosco musicalmente da tempo Angelina Mango, essendo da sempre un estimatore del compianto padre. Ragion per cui, non posso certo dire di essere rimasto deluso dal verdetto della serata conclusiva di questo 74esimo Festival di. Fatta questa doverosa premessa, e tralasciando altresì qualsivoglia tipo di giudizio musicale sui due artisti e sui loro pezzi (non sarei certo la persona più indicata a farlo), vorrei soffermarmi su una questione, a mio modesto avviso non di poco conto, legata al metodo con cui il Festival della canzone italiana decreta ogni anno i suoi vincitori. Il regolamento del Festival, ricordiamolo, prevede che il verdetto finale sia frutto del voto di: pubblico, tramite telefonia ...