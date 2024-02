Sanremo 2025 | parte il toto nomi | chi per il dopo Amadeus?

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – All’Ariston hanno da poco smontato, rigorosamente a mano, la scritta ‘Festival della canzone italiana’, ma intanto è già partito ilnome perconferma infatti ancora una volta, al microfono di Bruno Vespa per Cinque minuti, di sentire “che è il momento giusto di chiuderecinque anni”. Un addio che apre per la Rai la difficile partita della successione,i risultati record dell’edizione appena conclusa, con una media del 66% di share, l’88% tra i 15-24enni e una raccolta pubblicitaria ma vista, da 60,2 milioni. Tornato nel suo glass al Foro Italico, Fiorello, che pure si è chiamato fuori dall’eredità, lancia la coppia Clerici-Cattelan. “Ma se ti proponessero di condurre il Festival, ...

Il Sanremo di Amadeus è finito. All'inizio è stato preso un po' sottogamba, minimizzato, sottovalutato. Vuoi che il Festival di Amadeus ci riesca a tirare dentro E invece ora sembra impossibile ...Ci sarà Sabrina Ferilli al prossimo Festival di Sanremo L'attrice ha rotto il silenzio spiegando la sua decisione sul tema.