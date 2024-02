Sanremo 2025 | colpo di scena | dopo Amadeus | potrebbe arrivare una conduttrice donna | ecco chi è

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Festival diè appena finito, eppure non si fa che parlare di quello del: molti si chiedono chi,, prenderà il posto di conduttore e nelle ultime ore è emerso undi… Si è parlato di Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan e Stefano De Martino, ma la realtà sembrerebbe essere...

Il sipario sul teatro Ariston è appena calato ma la domanda che tutti si fanno è solo una: chi succederà ad Amadeus ? Per avere la risposta bisognerà ... (ilfattoquotidiano)

Nella prima puntata post Festival di VivaRai2! , Fiorello telefona Antonella Clerici e le dice che fa il tifo per lei come conduttrice di Sanremo ... ()

Si pensa già a Sanremo 2025 . Fiorello lancia Antonella Clerici e Alessandro Cattelan come nuovi conduttori e lei accetta ! L'articolo Sanremo 2025 , ... (novella2000)

Paolo Bonolis sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025: è quanto dichiara Fabrizio Corona, secondo cui l’accordo tra la Rai e il presentatore sarebbe addirittura già chiuso da tempo.Dal flat al country ai boccoli: le sfilate di New York anticipano i tagli capelli ricci 2024 dell'A/I. Scopriteli in tutte le loro varietà ...Archiviato definitivamente il Festival di Sanremo 2024, Rai 1 propone la fiction Mameli. Il ragazzo che sognò l’Italia con protagonista Riccardo De Rinaldis. La miniserie in due puntate racconta una ...