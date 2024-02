Sanremo 2024 il più social di sempre | boom di 350 milioni di interazioni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) – È stato il Festival dipiùdiquello che si è appena concluso. Nella settimana della kermesse sono stati rintracciati oltre 277mila contenuti, che hanno generato un totale di 356di. È quanto emerge da un’analisi diData in esclusiva per Adnkronos che ha analizzato le conversazioni di web eriguardanti il festival della canzone italiana nel periodo 1-11 febbraio. Se da un lato si è registrato un calo del numero di contenuti rintracciati rispetto all’edizione 2023 (-21%), dall’altro c’è stato un vero e propriodelle, 356, con un incremento del 76%. Un trend visto anche durante la serata finale del Festival, che ha fatto registrare oltre 71di(+48% rispetto allo scorso anno). Il sentiment nei confronti della manifestazione è prevalentemente positivo (58%), con un aumento di 8 punti percentuali sullo scorso anno. In controtendenza invece il dato relativo alla composizione demografica di chi ha interagito con i contenuti, con un pubblico più eterogeneo che ha coinvolto anche i giovani. Sono TikTok (54,7%) e YouTube (31,4%) le piattaforme che hanno fatto registrare le maggioria riguardo, seguite da Instagram (11%) e Facebook (2,7%). Tra i cantanti in gara è stata Angelina Mango quella che ha fatto registrare il maggior aumento di follower: +530mila l’incremento della fanbase per la vincitrice del Festival. Dietro di lei Geolier (+408mila), Ghali (+319K) e Annalisa (+232K). Il rapper napoletano vince la classifica like: 516K quelli relativi ai contenuti che lo citano. È stato poi analizzato il sentiment dei principali personaggi del Festival. Tra i conduttori Amadeus fa registrare il 38% di sentiment positivo, mentre Fiorello il 32%. Tra i principali ospiti è Marco Mengoni quello in grado di attrarre il maggior gradimento: 67% il sentiment positivo nei confronti del cantante, seguito da Lorella Cuccarini (64%) e Gianni Morandi (59%). I temi che hanno generato le maggiori discussionidurante la manifestazione sono stati invece il Fanta(3,1), Trap e Rap come genere musicale (2,3) e il voto del pubblico su Geolier (2,2). “Il Festival diè diventato un evento crossmediale, estendendo il suo bacino di spettatori anche ai giovani che non seguono tradizionalmente la televisione”, spiega Luca Ferlaino, partner diData. “Per la prima volta, è stato raggiunto un pubblico precedentemente inaccessibile attraverso piattaforme come Instagram e TikTok, dimostrando la capacità dell’evento di adattarsi alle nuove tendenze e di coinvolgere un vasto pubblico attraverso diversi canali di comunicazione. L'articolo proviene da Italia Sera.