Sanremo 2024 | il miracolo di Amadues e Fiorello tra i bimbi di 4 e 7 anni

(Di martedì 13 febbraio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Festival di) Amadeus ha ottenuto uno score di straordinaria portata. La serata finale diha totalizzato il 74.1% di share, il più alto dal 1995. Ma cosa ha contribuito di più a questo successo? Gli esperti di OmnicomMediaGroup, che hanno visisezionato l'auditel, hanno rilevato un consenso inter generazionale che ha dell'incredibile. In un paese sempre piu anziano, il duo-Amadeus ha tenuto incollato davanti al video per ore i bambini tra i 4/7con uno share del 68%, talmente alto da aver superato i ‘nonni' visto che gli over 65 si son fermati al 63.7%. Merito di una parterre di cantanti spesso molto giovani, ma per i pubblicitari la Rai è riuscita a incentivare il consumo corale, fenomeno ...