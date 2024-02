Sanremo 2024 | è Mahmood il vincitore per radio e streaming

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pere piattaforme èiltra i cantanti in gara a. A tre giorni dall’incoronazione di Angelina Mango come vincitrice del festival, le classifiche della rotazionefonica e della piattaforma didelle giornate successive al festival restituiscono un verdetto che stravolge il podio sanremese. Da tre giorni, infatti, Angelina Mango non compare mai in cima alle top ten EaroneAirplay e Spotify, classifiche che incoronano invecee la sua ‘Tuta Gold’. In particolare, nel fermo immagine del momento, nella classifica Earoneè primo, seguito da Annalisa con ‘Sinceramente’, mentre solo terza è Angelina Mango con ‘La Noia’. Quarti ‘Un ragazzo, una ragazza’ ...