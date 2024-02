Sanità | Ddl lavoro | le proposte Fnopi per la valorizzare della professione infermieristica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - "Apprezziamo il disegno di legge del Governo in materia di. Il Paese sta vivendo un momento storico che vede a rischio la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e il mutato quadro socio sanitario non consente agli infermieri di operare in modo approp