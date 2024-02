San Valentino | occhio alle truffe romantiche online

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'Unione per la difesa dei consumatori mette in guardia sul fenomeno noto come 'Love Scam' In occasione di San, festa degli innamorati, Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) mette in guardia i consumatori sull'importante fenomeno delle, noto come 'Love Scam'. Questo tipo di frode, sempre più diffuso, sfrutta i sentimenti