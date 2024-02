San Valentino | la storia del santo che ha dato il nome alla ricorrenza

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 febbraio 2024) Da rito pagano per la fertilità a festa cristiana, San, il giorno degli innamorati che si celebra ogni 14 febbraio, ha alle spalle una tradizione secolare, che nel corso del tempo si è andata lentamente modificando. Oggi è tra le ricorrenze più amate da milioni di persone in tutto il mondo che, per l'occasione, si scambiano fiori, cioccolatini o regali per celebrare l'amore. In passato, però, questa festa era dedicata principalmente al culto di un martire del secondo secolo, che sarebbe stato condannato a morte per decapitazione per aver celebrato un matrimonio tra una giovane cristiana e un legionario pagano. Sanda Terni La festività è dedicata a San, nato a Interamna Nahars, l'attuale Terni, nel 176 d.C.. Nominato vescovo, ildedicò la propria vitacomunità ...