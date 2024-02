San Valentino I ristoranti pronti a prendere per la gola i lettori più romantici

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il giorno di Sansta per arrivare ed entra nel vivo anche la nostra iniziativa dedicata agli innamorati. Partecipare alla nostra iniziativa è semplice: basta inviare un breve messaggio d’amore all’indirizzo mail [email protected] e noi pubblicheremo tutti i testi nell’edizione di domani. I messaggi più, teneri o simpatici verranno ‘premiati’ con una romantica cena al lume di candela e con altri dolci omaggi. Ecco quali sono le poche regole da seguire: l’oggetto della mail deve essere MESSAGGIO DI SAN. La scadenza per inviare la propria dedica romantica è fissata per oggi alle ore 10. Si può scegliere di firmarsi con uno pseudonimo, ma è comunque necessario indicare in fondo alla mail nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati che non verranno pubblicati. Il messaggio non deve superare le ...

Un regalo emozionante per San Valentino. Le parole per dirlo, anzi, per descriverlo. E che siano d’artista: un’artista delle parole come Simona Baldelli, scrittrice pesarese d’origine, romana ...“T’amo: narasiddu in sardu”, un videoclip in sardo per San Valentino promosso dall’ULS di Tortolì. Lo spot, promosso dall’ULS di Tortolì e creato dalla società Suia in occasione della festa di San Val ...Domani pomeriggio il Museo di Palazzo Pretorio di Prato organizza una visita guidata speciale per San Valentino, dedicata agli innamorati. Saranno raccontate le storie d'amore legate alle opere e agli ...