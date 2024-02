San Valentino e sfilate | è tempo di festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tre le iniziative del Comune per festeggiare S.e il Carnevale. Mercoledì alle 20.45, al Teatro di via Dante, lo show tra parole e musica "L’amore è forse la felicità", di Riccardo Castiglioni e Alone (ingresso gratuito). Sul palco i cantanti Davide Bauccio e Carola Lorenzon. Sabato si festeggia il Carnevale in due momenti. Gli oratori Sacro Cuore e San Giuseppe, con Pro loco, rione Ingiò e rione Insù, Istituto comprensivo Alessandro Manzoni e CoGeMa, organizzano la sfilata. Il corteo partirà dall’oratorio San Giuseppe alle 15 per giungere in Piazza mercato, dove ci saranno chiacchiere, musica e premi. Le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie sfileranno con costumi ispirati al tema "Volatili, vola alto con la fantasia", le ragazze e i ragazzi della secondaria indosseranno maschere e vestiti a tema ambiente. Alle 21, al Teatro di via ...