San Valentino | apre a Sesto il Love Museum | tunnel a forma di cuore | baci famosi e opere di Bansky

(Di martedì 13 febbraio 2024)San Giovanni (Milano), 13 febraio 2024 – Per celebrare l’amore in ogni suasono stati “scomodati” artisti contemporanei e non, compositori, poeti. Ne è uscito un percorso tra installazioni, profumi, angoli instagrammabili, luci al neon che hanno trasto lo SpazioMil diSan Giovanni in museo immersivo colorato e divertente. Da domani, mercoledì 14 febbraio, in occasione di Sansarà attivot internazionale “The Immersive Experience”, un vero e proprio selfieall’interno del primo Nextd’Italia, allestito nell’area del Carroponte di via Granelli. Tra altalene in mezzo ai fiori, versi di Neruda sulle pareti, una vasca dove potersi tuffare tra palline colorate e diversi ...