San Valentino a metà settimana non scalda i bergamaschi | ma cene e fiori restano un must

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bergamo. Le aspettative sono più moderate rispetto agli anni precedenti, ma Sanrimane un appuntamento molto atteso da tutti i settori merceologici. Secondo un sondaggio condotto su oltre mille consumatori da Ipsos per conto di Confesercenti, nel 2024 gli italiani preferiranno leromantiche ai regali: festeggeranno 6 persone su 10, soprattutto under 35, con budget medio di 85 euro a persona anche se il caro vita sta influenzando le scelte. “Quest’anno è una festa un po’ singolare perché cade subito dopo il Carnevale, creando quasi un ponte che può far sì che l’attenzione si disperda. Tuttavia, nonostante le famiglie siano a casa e ci sia un certo diluirsi dell’atmosfera festosa, Sanresta comunque una celebrazione molto diffusa, e mi aspetto un buon afflusso di clienti – commenta Roberto Amaddeo, titolare del ...

