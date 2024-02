San Valentino 2024 nelle Marche | la top 5 dei luoghi dove festeggiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ancona, 13 febbraio- Cioccolatini pronti, un bel mazzo di fiori alla mano, messo il nuovo profumo comprato appositamente per l’occasione: insomma, Sansi sta avvicinando. Il giorno degli innamorati per eccellenza, quest’anno, cade proprio nel mezzo della settimana, ma questo non deve impedire, a chi vuole festeggiarlo, di concedersi una gita fuori porta. Se non ci si è già organizzati con divano e Netflix, ecco una serie di posti da visitare in questa giornata tinta di rosa. Gradara, il borgo di Paolo e Francesca Se si parla di amore e di città, non si può non subito a pensare a Gradara, il borgo dei più famosi innamorati della storia, Paolo e Francesca. È difficile non perdersi nella bellezza della rocca in provincia di Pesaro e Urbino, immersa nel verde delle colline che, ad un certo punto, fanno intravedere il mare con la sua ...