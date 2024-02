San Valentino 2024 | 5 luoghi in Emilia-Romagna dove festeggiare la giornata degli innamorati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bologna 13 febbraio– Servono consigli su un luogo romanticopassare una bellacon il/la partner, in vista di San? Ecco cinque posti inpoter trascorrere un bel momento di intimità, magari dinnanzi a un bel tramonto o a un panorama mozzafiato. Balaustra di San Michele in Bosco Se ci si trova a Bologna e si prosegue da Porta San Mamolo in direzione Ospedale Rizzoli, una deviazione porterà direttamente davanti a San Michele in Bosco. Antica sede dell’Ospedale Rizzoli, questo complesso monastico è un vero e proprio gioiello architettonico, che ospita al suo interno elementi di oltre quattro secoli e opere di artisti come Ludovico Carracci, Guido Reni e Giorgio Vasari. Situato sui colli a Sud di Bologna, questo bellissimo ...