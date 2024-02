‘San Marco dei Cavoti | dipendenti nel caos al Centro Medico di Riabilitazione’ 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ avvicendamento nella gestione deldi Riabilitazione in Sandei, la cui società è passata nelle mani della Dott.ssa Cocca, la situazione lavorativa e la nuova organizzazione sembrano brancolare nel buio e nel silenzio imposto dalla nuova compagine amministrativa. Gli atavici problemi come la carenza di personale e il conseguente carico di lavoro, la cui zavorra rimane un peso per i soliti, stanno diventando un gigantesco muro oltre il quale è impedito ogni passaggio. Questa la sensazione che abbiamo riscontrato, in seguito a diverse richieste di incontro sindacale cadute puntualmente nel vuoto. Le poche unità di personale schiacciate dal peso di incombenze crescenti, oberate anche dal compito aggiuntivo delle terapie domiciliari e ambulatoriali, tale da ...