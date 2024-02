Samsung Galaxy Z Fold e Flip 5 | arriva l’aggiornamento di febbraio

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ad una settimana dal rilascio negli USA,ha avviato il rollout in Europa del nuovo aggiornamento per5 e5 I firmware, identificati come F946BXXS1BXBE pere F731BXXS1BXBE per, pesano rispettivamente 407MB e 339MB e sono disponibili come aggiornamenti OTA (Over-The-Air). Per controllare seè disponibile sul proprio dispositivo, è sufficiente accedere al menu “Aggiornamento software” nelle Impostazioni di sistema e cliccare su “Scarica e installa”.5 e5: correzioni di vulnerabilità e miglioramentidirisolve una serie di vulnerabilità di sicurezza scoperte nel ...