Salvini | ' il Ponte si farà e sarà un vanto per tutti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Il partito dei NO è senza vergogna: non vincono nelle urne e allora usano i tribunali provando a fermare un'opera che porterà lavoro, sviluppo e crescita per Sicilia, Calabria e tutto il Paese. La sinistra se ne faccia una ragione: ilsiunper tutta Italia. Avanti tutta!" Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo, in un post sui social circa l'esposto in procura di Pd e Alleanza Verdi sulsullo Stretto.