Salto con gli sci | la squadra giapponese per Sapporo è da manga! Atleti dai 18 ai 52 anni e arriva “l’altro” Kobayashi!

(Di martedì 13 febbraio 2024) La S.A.J., ovverosia la federazionedello sci, ha comunicato ufficialmente i nomi degliconvocati per la tappa di Coppa del Mondo casalinga di, programmata nell’imminente weekend. Agli abituali saltatori che siamo abituati a vedere ogni settimana, si affiancheranno quattro uomini che mostrano uno spaccato di cos’è davvero il movimento del Paese del Sol Levante. Un microcosmo difficile da comprendere per chi è abituato alle dinamiche europee. Innanzitutto è stata confermata la presenza di Noriaki Kasai. La notizia nell’aria dopo le ottime performance nelle recenti gare nazionali. Dunque, lo vedremo nuovamente in azione nel massimo circuito, dove ha esordito nel dicembre del 1988, nonostante sia avviato verso i 52! A far compagnia dell’argento olimpico di Sochi 2014 (e Campione del Mondo di ...