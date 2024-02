Salto con gli sci | Italia | i convocati per le gare di Sapporo in Coppa del Mondo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sono state diramate le convocazioni per quanto riguarda il contingente dell’cheggerà indeldicon gli sci anel prossimo weekend. Sul trampolino giapponese, alla fine dei conti, il gruppo protagonista sarà sempre lo stesso. Si tratta, infatti, di Giovanni Bresadola, Alex Insam, Andrea Campregher e Francesco Cecon, tutti mantenuti dal direttore tecnico Ivo Pertile. Con loro anche i tecnici Jakub Jiroutek e Michael Lunardi, nonché il fisioterapista Mikal Sipek. Questa settimana si sarebbe dovutoggiare anche a Rasnov, in Romania, ma è stata comunicata la cancellazione di tale fine settimana, dunque ladelfemminile rimarrà ferma per più tempo del dovuto. Nonostante questo, non ...

La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci si sposta in Giappone a Sapporo , dove sono in programma due prove individuali sull’Hs134, con il ... (sportface)

Larissa Iapichino ha fatto il proprio rientro in gara a Belgrado, dov'è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica legge ...La S.A.J., ovverosia la federazione giapponese dello sci, ha comunicato ufficialmente i nomi degli atleti convocati per la tappa di Coppa del Mondo casalinga di Sapporo, programmata nell’imminente wee ...CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT [themoneytizer id=”99064-6"] Con il successo per uno a zero dell’Udinese in casa della Juventus, arrivato nella serata di ieri, si è chiusa l ...