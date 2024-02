Salta l’interruzione di corrente prevista | Un grosso danno per attività e aziende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nessun distacco di energia elettrica, giovedì scorso, nel centro di Casalguidi. Eppure, E-distribuzione aveva annunciato con largo anticipo questo disagio, inducendo i commercianti a tenere chiuse le loroe spingendo i consumatori a recarsi altrove per i loro acquisti. "La mancata interruzione ha quindi danneggiato lecommerciali e artigianali di Casalguidi – attacca l’Amministrazione – che, pur potendo lavorare regolarmente, hanno visto trascorre l’intera mattinata praticamente senza clienti". Un fatto che non è andato giù all’assessore al commercio e alleproduttive Benedetta Vettori: "Come assessore mi associo alla protesta dei commercianti e degli artigiani che spesso si vedono comunicare che verrà tolta l’energia elettrica a mattine intere – spiega –. Ciò comporta una chiusura obbligata delle proprie ...