Salone mobile | Porro | ci aspettiamo grande presenza dalla Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dal 16 al 21 aprile si terrà la 62/a edizione deldelche è stata presentata al Piccolo Teatro di Milano. "Sull'affluenza non ci si può mai pronunciare, ciunadi pubblico internazionale - ha spiegato la presidente del, Maria-, sicuramente anche da aree come la, che lo scorso anno si era riaperta solo un anno prima", dopo la crisi causatapandemia. "Abbiamo fatto unlavoro di comunicazione, siamo stati in Usa, in, in giro per l'Europa e proseguiremo ancora - ha proseguito -, proprio perché ci importa avere un pubblico di altissima qualità". "Sarà undell'innovazione, con protagoniste le aziende e ...