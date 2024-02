Salone del mobile a Milano dal 16 al 21 aprile 2024 Il design nella “stanza pensante” di Lynch

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024)– David, maestro del cinema e regista dell'inconscio, porterà la sua visione unica aldelper la 62ª edizione, in programma dal 16 al 21alla Fiera dia Rho. Questa mattina, nell'evento di presentazione della prestigiosa manifestazione dedicata al, è stata svelata la sua installazione, "Interiors by David. A Thinking Room" (situata nei padiglioni 5-7) che utilizza il linguaggio scenografico del cinema e del teatro per celebrare ilcome spazio per il pensiero, sia come ambiente fisico che come dimensione interiore. Una riflessione originale e metafisica sulla produzione di interni e sul profondo legame con l'interiorità di coloro che li vivono. Antonio Monda, curatore del ...