Salis | l’ira dell’ambasciatore ungherese | “Crimini gravi | la violenza antifascista con i martelli non è ammessa”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una lunga letterain Italia, Adam Kovacs, pubblicata questa mattina dal Giornale, chiarisce alcuni aspetti della vicenda di Ilaria, la detenuta italiana a giudizio, in Ungheria, perlegati a violenze e terrorismo commessi all’estero in compagnia di bande armate, a quanto pare, diper colpire i “nemici” estremisti di destra. Sul trattamento riservato in aula alla, le pesanti manette del tutto ingiustificate e su cui anche il governo italiano ha protestato, l’ambasciatore non entra nel merito, facendo parte di una sfera riservata all’autonomia dei magistrati, ma sull’approccio del sistema “Ungheria” nei confronti dellaideologica, dice cose interessanti. Partendo dalle accuse rivolte a Ilaria ...