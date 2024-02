Salerno | protesta degli agricoltori | in città arrivano 100 trattori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di domani, mercoledì 14 febbraio, transiteranno incirca 100per lain atto nelle ultime settimane in diverse zone del Paese. I mezzi entreranno nel territorio cittadino presumibilmente intorno alle ore 10.00 provenienti da Sud e seguiranno il percorso via delle Calabrie, via Wenner, via Allende, via Gen. Clark, piazza Mons. Grasso, per poi incamminarsi in direzione del centro cittadino attraverso le vie Trento, Posidonia, corso Garibaldi, fino a piazza Mazzini e piazza della Concordia, dove si terrà la manifestazione di, il cui termine è previsto orientativamente per le prime ore del pomeriggio La Polizia Municipale disarà presente, unitamente alle Forze ...