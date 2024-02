Salerno | multati cinque locali a Piazza della Libertà

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una retata ben assestata. Bensottostanti, a, hanno ricevuto delle sanzioni nei giorni scorsi. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, questa mattina in edicola, il blitz congiunto di polizia locale e Questura ha accertato la violazione delle metrature consentite nell’occupazione di suolo pubblico. I rilievi sul posto hanno consentito di accertare la violazione con l’inevitabile contestazione di occupazione illecita di suolo pubblico. Pergestori deidisono scattate multe di 168 €. È la prima volta che isottostantifiniscono nel mirino delle forze dell’ordine per ...