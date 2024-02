Sale ancora conto del Superbonus | detrazioni a 107 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024)ildel. I dati Enea aggiornati al 31 gennaio certificano che il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a poco più di 107di euro dai 102,7 di fine dicembre. Le agevolazioni per gli investimenti su lavori conclusi (pari ormai al 91,6% del totale) salgono a 98di euro. Lematurate per i lavori conclusi a carico dello Stato ammontano complessivamente a 107,37, in deciso aumento rispetto ai 99,7di fine dicembre. Gli edifici coinvolti sono quasi 472mila.