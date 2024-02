Sala | 'San Siro? Se Inter e Milan non restano | dovrò venderlo'

La vittoria di Angelina Mango a discapito di Geolier al Festival di Sanremo continua a far discutere: pesanti accuse da uno dei giornalisti in sala ... (spazionapoli)

La Galleria dell’Accademia di Firenze vi aspetta, mercoledì 14 febbraio, per trascorrere San Valentino, la festa degli innamorati, nelle sale del museo con ART INSPIRES LOVE, un’iniziativa nata l’anno ...Firenze, 13 febbraio 2024 – Sono tanti gli innamorati, da tutta Italia come da ogni parte del mondo, che decidono di trascorrere San Valentino a Firenze, una delle città più romantiche. E sono diversi ...E' tempo di San Valentino, la giornata più romantica dell'anno ...Per ristorarsi e rilassarsi dopo essersi goduti la città ci sono le sale antiche del Castello di Casiglio di Erba che, per questa ...