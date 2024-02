Sacro e profano non possono andare a braccetto | attualmente meno che mai

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Anche quest’anno il Festival di Sanremo non è finito con la proclamazione del vincitore. La domenica i mezzi dell’informazione, primi tra tutti la televisione, hanno dato la precedenza alle notizie canore prima ancora che ai fatti di ogni genere. Eppure, alcuni di essi, come le guerre, è certamente di maggior peso. Ieri, lunedì, le dissertazioni sull’evento canoro hanno troneggiato ancora sulla carta stampata e via etere, appannando la vetrina dei fatti importanti del Paese e del mondo. Oggi in molti affermano che è vero che la macchina organizzativa di quell’evento canoro fa girare un bel pò di soldi, senza dimenticare però che i contenuti dello stesso “sono solo canzonette”. È pertanto opportuno che gli italiani e coloro che li rappresentano nelle stanze del potere, a Roma come altrove, ritornino al travaglio usato. Il motivo è presto ricordato: è possibile che il cibo che sta ...