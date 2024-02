Sacchi | «Dopo il crollo della Juve adesso l’Inter deve insistere e dare il ko definitivo»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arrigoha analizzato il kocontro l’Udinese a La Gazzetta dello Sport dicendo la sua sulla lotta scudetto Il kontus con l’Udinese ridisegna la classifica a favore dele avvicina il Milan ai bianconeri per il secondo posto. Una situazione che Arrigosu La Gazzetta dello Sport analizza così. IL VANTAGGIO DEL– «Non si può mai stare tranquilli quando il destino dipende da un pallone che rotola. Certo, avere sette punti in più è un buon margine, ma non sipensare a gestire. Piuttosto, questo è il momento di spingere ancora di più sull’acceleratore perla sgommata decisiva». INZAGHI COMRE UN PUGILE – «Esattamente.che hai piazzato un pugno a ...

Della vittoria dell'Inter contro la Roma e del vantaggio in classifica dopo la sconfitta della Juve ha parlato l'ex tecnico ..."Nel calcio, quando credi di aver vinto, succede che spesso vai in crisi e perdi. Ma l’Inter è una squadra di alto livello e di notevole esperienza, e dunque non credo che ...L'ex ct azzurro: "Dopo il ko contro l'Inter mi aspettavo un crollo bianconero, sono partite che ti segnano. Ora per il secondo posto c'è anche il Milan, ma Inzaghi non pensi di aver già vinto" ...