Saccani continua | «Thuram tocca Rui Patricio | il fuorigioco è attivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024) Massimilianospiega sulla Rai il suo pensiero, legittimo ma discutibile, sul gol di Francesco Acerbi e il tocco di Marcusa Ruiin Roma-Inter. TOCCHI – Massimilianogiudica il primo gol dell’Inter: «è vicino a Rui. Dopo il colpo di testa di Acerbi loe si sposta. Non interferiscenell’azione finale, ma il regolamento dice che un giocatore in una posizione irregolare diventaquandoil portiere che si sta preparando per la parata. Queste sono le linee date, non ho dubbi sul tocco qui. Chiaro che possiamo avere opinioni diverse sull’interferenza, le linee di interpretazione sono comunque queste». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...