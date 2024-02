Sabrina Fina e Massimo Carandente | la coppia dietro alla strage di Palermo | ecco chi sono

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Abbiamo fatto solo del bene", avrebbero detto agli investigatoridurante l'interrogatorio fiume di domenica scorsa. Anche se l'avvocato dellanega perfino che siano stati interrogati e aggiunge: "confusi e si professano innocenti". Ma non ci sarebbe stato nessun pentimento, nessun tentativo di rinnegare i tre delitti commessi a. Giovanni Barreca e i suoi complici avrebbero rivendicato gli omicidi della moglie di Barreca, Antonella Salamone, di 42 anni, e dei figli Kevin ed Emanuel, di 15 e 5 anni.

Calogero Salamone, fratello di Antonella, la donna uccisa dal marito ad Altavilla insieme ai due figli di 15 e 5 anni, ha rivelato al Tg1 dei particolari sulla coppia palermitana fermata insieme a Gio ...Kevin Barreca, il maggiore dei due minori assassinati nella villetta di Altavilla Milicia, avrebbe raccontato a un compagno di scuola che il fratellino parlava di "presenze di diavoli in casa" ...«Sono entrambi disperati, non fanno che piangere a dirotto. Sono in stato confusionale, stremati dalla situazione. Mi hanno detto di dichiararsi innocenti. Sono distrutti».