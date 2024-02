S Sede | Israele si fermi | troppi morti

19.55 "E' una voce generale quella che chiede a Israele di fermarsi.Non si può continuare così,bisogna trovare altre strade per risolvere il ... ()

Quella di chi chiede a Israele di fermarsi "è una voce generale, che non si può continuare così e bisogna trovare altre strade per risolvere il ... (quotidiano)

Non solo gli scontri fuori dalla sede Rai di Napoli in difesa dell'appello di Ghali «contro il genocidio». La guerra nella Striscia di Gaza diventa un caso politico anche in Italia anche per il visto - negato da Tel Aviv - a Francesca Albanese - relatrice speciale delle Nazioni Unite per la violazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Il motivo? Un Tweet che esprime una posizione netta : «Le vittime del 7/10 non sono state uccise a causa del loro ebraismo - ma in reazione all'oppressione di Israele»

La guerra nella Striscia di Gaza è diventata un caso politico anche in Italia, e non solo per le parole pronunciate a Sanremo, con tanto di scontri ... (iodonna)