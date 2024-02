Russia | parlamento valuta di sospendere partecipazione ad assemblea Osce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mosca, 13 feb. (Adnkronos) - La Federazione Russa sospenderà la propriaall'parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (). Lo ha annunciato il presidente delrusso Vyacheslav Volodin, dopo aver definito l'“un'organizzazione politicizzata assolutamente dipendente, che balla al ritmo di Washington”. La Duma di Stato e il Consiglio della Federazione valuteranno la possibilità diladellaall'del 21 febbraio. "La cosa peggiore in questa situazione è che stiamo ancora pagando soldi, quindi dobbiamo uscire e smettere di trasferire fondi", ha aggiunto Volodin. L'Parlamentare dell'è un organismo interparlamentare composto da 57 Stati membri. L'è stata creata nel 1991 per facilitare gli obiettivi dell', tra cui la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nonché il consolidamento delle istituzioni democratiche nei paesi membri dell'. Dal 1993, l'ha monitorato le elezioni in più di 30 nazioni in Europa, Africa, Nord America e Asia. L'estate scorsa, l'parlamentare dell'ha riconosciuto formalmente lacome stato sponsor del terrorismo per il suo coinvolgimento con il gruppo Wagner.