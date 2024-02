Russia | 21 anni a americano per abusi sessuali sui figli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un tribunale di Mosca ha condannato a 21di reclusione un cittadino, David Thomas Barnes, ritenendolo colpevole disui propri, che all'epoca dei fatti avevano meno di 6. Lo riferisce l'agenzia Tass, precisando che glisarebbero stati commessi tra il 2014 e il 2018 da Barnes in Texas, dove ierano stati portati per fargli visita. Ad accusarlo è stata l'ex moglie russa con la quale Barnes era impegnato in una disputa legale sulla custodia dei ragazzi. L'uomo è stato arrestato nel 2022 in, dove era arrivato con un visto turistico.