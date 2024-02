Rugby | la Francia avvicina il podio nel ranking mondiale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si è disputato il secondo turno del Guinness Sei Nazioni e sui campi sono arrivate le vittorie di, Inghilterra e Irlanda. Risultati che non hanno rivoluzionato il, ma che comunque sono stati importanti, soprattutto per i Bleus. Non cambiano le posizioni di vertice rispetto a una settimana fa, con il Sudafrica primo con 94,54 punti, davanti all’Irlanda che battendo l’Italia conferma i suoi 92,11 punti e gli All Blacks, sull’ultimo gradino delcon 89,80 punti. Al quarto posto c’è la, che dopo aver perso all’esordio ha vinto a Edimburgo, rindo ilcon 87,39 punti, e al quinto posto l’Inghilterra, con 85,89 punti, con la vittoria di misura contro il Galles che vale pochi centesimi di punto. La top ten prosegue con Scozia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon ... (oasport)

L’Irlanda ha la meglio sulla Francia per 38-17, nella partita valida per la prima sfida di Sei Nazioni . I campioni in carica controllano il match, ... (sportface)

Ha preso il via la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 e a Edimburgo sono scese in campo la Scozia e la Francia . Due squadre arrivate qui ... (oasport)

Rugby Italia Irlanda Sei Nazioni Frustrazione. Purtroppo a noi già ampiamente nota e invece inedita e quindi ancora più amara per il nuovo ct Gonzalo Quesada che ...A Dublino partita difficile per gli Azzurri: i nostri voti Niente da fare per l’Italia, battuta 36-0 dall’Irlanda nella seconda giornata del Sei Nazioni 2024. Azzurri che hanno provato a reggere finch ...Dublino, 12 febbraio 2024 – Non c’è scampo per l’Italia a Dublino. Gli Azzurri di Coach Quesada hanno perso nettamente con l’Irlanda per 36 a 0. Nella seconda giornata del Sei Nazioni 2024, la ...